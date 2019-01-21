2019-01-21T18:23:30+03:00
Общество

Протоиерей Сергий Дмитриев возглавил в Тверской епархии отдел по взаимоотношениям с обществом и СМИ

Также священника назначили настоятелем Покровской церкви
Ирина ТАРАСОВА
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Последние пять лет протоиерей Сергий Дмитриев (в центре) служил в Италии. Фото: из архива Сергия ДмитриеваПоследние пять лет протоиерей Сергий Дмитриев (в центре) служил в Италии. Фото: из архива Сергия Дмитриева
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21 января на сайте Тверской епархии опубликовали новые Указы о назначении. Большая часть из них касалась протоиерея Сергия Дмитриева.

В первых двух пунктах Указа сообщается, что клирик Тверской епархии Сергий Дмитриев назначен настоятелем Местной религиозной организации Архиерейское подворье Покровская церковь города Твери, а также председателем Епархиального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ. Протоиерей Павел Сорочинский Секретарь Архиерейского совета Тверской митрополии,

Предыдущий настоятель Покровской церкви Павел Сорочинский "с благодарностью за понесенные труды по возрождению приходской жизни" от должности освобожден.

Напомним, отец Сергий Дмитриев последние пять лет служил в Италии в Вероне и Риме. Однако долго отдыхать в родном городе не пришлось.

- И в Общественную палату выбрали, и в штат епархии на должность назначили. Будет очень нелегко, но интересно, - отметил священник на своей личной странице в Фейсбуке.

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