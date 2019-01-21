На федеральных трассах в Тверской области снизилась аварийность

СЕГОДНЯ 17:23 2019-01-21T17:23:21+03:00

Водителям все равно следует удваивать бдительность при движении на оживленных трассах Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Тверской области на федеральных трассах стало меньше аварий. В прошлом году количество ДТП снизилось на 10%, число погибших и пострадавших в них людей уменьшилось на 26% и 2% соответственно. К такому итогу пришли специалисты подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Россия».

По мнению ведомства, снизилась аварийность после комплексной работы по обустройству автомобильных дорог. Например, на М-10 28 наземных пешеходных переходов обустроили Г-образными опорами с дублирующими знаками «Пешеходный переход», а в поселке Заволжский, в Вышнем Волочке и в деревне Новомелково на опасных участках установили светофоры.

На М-9 Оленинская развязка была оборудована системой электронных регулировщиков.

Кроме того, встречные полосы на М-10 разделили осевым барьерным ограждением, а на неосвещенных участках установили противоослепляющих экранов.

Дорожного в минувшем году поставили около 200 дорожных знаков, обновили разметку и пешеходные ограждения.