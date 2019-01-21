2019-01-21T16:59:49+03:00
Общество

О качестве молочной продукции по телефону консультирует Роспотребнадзор Тверской области

Для этого организована специальная горячая линия
Виктория ТУШКОВА
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Горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции работает до 4 февраляГорячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции работает до 4 февраляФото: Ольга Крыльцова
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Горячая линия по вопросам качества и безопасности молочной продукции работает с сегодняшнего дня, 21 января, и до 04 февраля 2019 года.

По телефону 8 (4822) 42-20-63 сотрудники ведомства ответят вам 09:00 до 17:00 по будням, с перерывом на обед с 13-00 до 14-00.

Как сообщает региональное управление Роспотребнадзора, специалисты поконсультируют желающих относительно нормативных требований к молочной продукции и ее маркировке, дадут рекомендации по выбору молочных продуктов, расскажут куда обращаться потребителю в случае обнаружения небезопасного, просроченного продукта в магазине, а также объяснят где можно получить информацию о качестве продукции, находящейся в обороте.

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