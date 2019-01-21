2019-01-21T16:37:52+03:00
Происшествия

Двухлетняя пассажирка получила травмы во время тройной аварии с КАМАЗом в Тверской области

В больнице оказались еще двое взрослых
Виктория ЖУКОВА
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Легковушка врезалась в КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской областиЛегковушка врезалась в КАМАЗ Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Тверской области 47-летний водитель «Рено Логан» не справился с управлением и спровоцировал аварию из трех машин.

20 января около 15:50 он проезжал 24 километр дороги Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. Автомобиль занесло и он врезался в КАМАЗ, который двигался во встречном. После удара КАМАЗ протаранил автомобиль «Шкода Рапид», за рулем которого ехал 39-летний мужчина.

В Госавтоинспекции по Тверской области уточнили, что травмы в результате столкновения получили 31-летняя женщина и двухлетняя девочка из «Шкоды». Также пострадал и водитель-виновник.

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