2019-01-21T16:04:58+03:00
Спорт

Акробаты из Твери взяли все региональное "золото"

Подведены итоги чемпионата Тверской области по спортивной акробатике
Виктория ЖУКОВА
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Все золотые медали завоевали спортсмены из Твери Фото: областной спорткомитетВсе золотые медали завоевали спортсмены из Твери Фото: областной спорткомитет
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В Твери с 17 по 19 января проходил чемпионат области по спортивной акробатике. Соревнования принимал спортивный зал в КСШОР № 2. Участие в состязаниях приняли 87 спортсменов из Твери, Торжка и Калининского района.

В областной спорткомитет сообщили, что победителям чемпионата стали: Ширяева Инна и Белова Дарья из Твери (женские парные упражнения), Зырин Павел и Лакеев Максим из Твери (мужские парные упражнения), Кожина Анастасия и Матвийчук Дмитрий из Твери (смешанные парные упражнения), Щербинина Анастасия, Шибаева Полина, Наседкина Елизавета также из Твери (женские групповые упражнения).

Призерами соревнований в отдельных номинациях стали участники из Торжка.

По результатам соревнований была сформирована сборная команда, которая будет представлять Тверскую область на чемпионате и первенстве ЦФО России в феврале.

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