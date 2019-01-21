Тверской цирк проводит благотворительную акцию

СЕГОДНЯ 15:49 2019-01-21T15:49:19+03:00

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Тверской государственный цирк, совместно с уполномоченным по правам ребенка Тверской области проводят благотворительную акцию «Добрый цирк».

С 26 января по 24 февраля 2019г., дети с ограниченными возможностями смогут посетить Пингви - шоу "Ласта - Рика" бесплатно!*

Удивительный мир циркового искусства стирает границы между обычными и особенными детьми, и погружает зрителей в атмосферу радости, счастья и добра.

Пингви-шоу «Ласта-Рика» - это шоу, собравшее на одном манеже легендарные цирковые номера. Единственный в мире аттракцион с участием пингвинов! Еще один гость с далекого континента – австралийский кенгуру. Также в программе принимают участие дрессированные морские львы, пеликаны, королевские пудели и даже гуси. За праздничное настроение на манеже будет отвечать Народный артист России Евгений Майхровский – легендарный клоун Май.

Благотворительная акция «Добрый цирк» действует с 26 января по 24 февраля 2019г., на пингви - шоу «Ласта - Рика».

Подробная информация по телефону: 32-14-29

* при сопровождении взрослого с билетом.