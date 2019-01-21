2019-01-21T15:27:11+03:00
Происшествия

Погрузчик насмерть сбил женщину на заводе в Тверской области

Следователи СК начали доследственную проверку
Виктория ЖУКОВА
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ЧП произошло на одном из заводов в Торжке Фото: СУ СК РФ по Тверской областиЧП произошло на одном из заводов в Торжке Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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В Тверской области следователи СК организовали доследственную проверку по факту гибели женщины в цеху предприятия.

Предварительно было установлено, что 20 января 2019 года мужчина, управляя погрузчиком, наехал на свою коллегу. Женщина работала в цеху на заводе "Талион Терра" сортировщиком шпона и фанеры. Пострадавшую медики доставили в реанимацию, где она послежствии скончалась.

- В настоящее время следователем СКР проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Опрашиваются сотрудники предприятия, анализируется производственная документация, проводится судебно-медицинская экспертиза, - рассказали в пресс-службе ведомства.

После проверки будет принято процессуальное решение.

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