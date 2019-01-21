Прокуратура Тверской обнаружила очередные нарушения в организации пассажирских перевозок

СЕГОДНЯ 15:17 2019-01-21T15:17:29+03:00

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Прокуратура Тверской области нашла нарушения в сфере организации пассажирских перевозок.

Во время проверки было установлено, что лица, исполняющего обязанности механика, диспетчера и ответственного за БДД отсутствовали документы, которые бы подтверждали обучение по указанным специальностям. Кроме того, легковое такси оказалось не оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета, а на кузове отсутствовала необходимая цветографическая схема.

Как сообщает прокуратура Тверской области, региональное минтранспорта ИП назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей, водителю - в размере 1 тысячи рублей. Постановления вступили в законную.