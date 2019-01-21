2019-01-21T15:17:29+03:00
Общество

Прокуратура Тверской обнаружила очередные нарушения в организации пассажирских перевозок

Коммерсанту и водителю придется расстаться с деньгами
Альберт БОЙКОВ
Поделиться:
Нарушителям придется выплатить штрафы Фото: REUTERSНарушителям придется выплатить штрафы Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Прокуратура Тверской области нашла нарушения в сфере организации пассажирских перевозок.

Во время проверки было установлено, что лица, исполняющего обязанности механика, диспетчера и ответственного за БДД отсутствовали документы, которые бы подтверждали обучение по указанным специальностям. Кроме того, легковое такси оказалось не оборудовано опознавательным фонарем оранжевого цвета, а на кузове отсутствовала необходимая цветографическая схема.

Как сообщает прокуратура Тверской области, региональное минтранспорта ИП назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 30 тысяч рублей, водителю - в размере 1 тысячи рублей. Постановления вступили в законную.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Акробаты из Твери взяли все региональное "золото"
Тверской цирк проводит благотворительную акцию
Погрузчик насмерть сбил женщину на заводе в Тверской области
Юные жители Твери стали чаще болеть ОРВИ
Жительница Тверской области отправила собутыльника за добавкой, а он похитил ее деньги
"Мертвые души" подписали протокол собрания собственников жилого дома в Тверской области
Министром финансов Тверской области стала Марина Подтихова
Три человека пострадали при столкновении трех автомобилей в Тверской области
На две недели частично перекрывают движение транспорта по Санкт-Петербургскому шоссе в Твери
Выставка фотографа Екатерины Синюковой «Тёплый Север» открывается в Твери
Водитель автобуса сбил на "зебре" несовершеннолетнюю девушку в Твери
Жители двух районов Твери остались без холодной воды
В Тверской области пьяный водитель стал виновником ДТП с тремя пострадавшими
Мужчина угнал трактор в Тверской области