2019-01-21T14:36:20+03:00
Здоровье

Юные жители Твери стали чаще болеть ОРВИ

На минувшей неделе зафиксировано незначительное превышение заболеваемости среди детей 3-6 лет
Виктория ЖУКОВА
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В целом жители Тверской области болеют малоВ целом жители Тверской области болеют малоФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Жители Тверской области по-прежнему мало болеют. Ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом показал, что на минувшей неделе к медикам обратились около семи тысяч человек. У всех врачи зафиксировали ОРВИ.

Общее чисто заболевших в Тверской области ниже расчетного эпидемического порога на 14,4%. Причем не превышены показатели в регионе в целом по всем возрастным категориям.

В областном Роспотребнадзоре сообщили, что было отмечено незначительное превышение заболеваемости среди детей 3-6 лет в Твери.

- Среди заболевших циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, - уточнили в ведомстве.

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