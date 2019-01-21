Юные жители Твери стали чаще болеть ОРВИ

СЕГОДНЯ 14:36 2019-01-21T14:36:20+03:00

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Жители Тверской области по-прежнему мало болеют. Ежедневный мониторинг заболеваемости ОРВИ и гриппом показал, что на минувшей неделе к медикам обратились около семи тысяч человек. У всех врачи зафиксировали ОРВИ.

Общее чисто заболевших в Тверской области ниже расчетного эпидемического порога на 14,4%. Причем не превышены показатели в регионе в целом по всем возрастным категориям.

В областном Роспотребнадзоре сообщили, что было отмечено незначительное превышение заболеваемости среди детей 3-6 лет в Твери.

- Среди заболевших циркулируют, преимущественно, вирусы не гриппозной этиологии, - уточнили в ведомстве.