2019-01-21T14:00:50+03:00
Происшествия

Жительница Тверской области отправила собутыльника за добавкой, а он похитил ее деньги

Доверчивая хозяйка отдала мужчине свою банковскую карту
Виктория ЖУКОВА
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Мужчина обналичил карту в ближайшем банкомате и сбежалМужчина обналичил карту в ближайшем банкомате и сбежалФото: Анастасия ОСИПОВА
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К полицейским с заявлением о краже обратилась 38-летняя жительница Кимр Тверской области. У женщины с банковской карты списали порядка четырех тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в день происшествия потерпевшая распивала у себя дома алкоголь вместе с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяйка квартиры отправила гостя в магазин за добавкой, отдав ему свою карту и сообщив ПИН-код. Мужчина обналичил карту в ближайшем банкомате и сбежал.

32-летнего подозреваемого удалось задержать. В его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

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