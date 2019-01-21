Жительница Тверской области отправила собутыльника за добавкой, а он похитил ее деньги

СЕГОДНЯ 14:00 2019-01-21T14:00:50+03:00

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К полицейским с заявлением о краже обратилась 38-летняя жительница Кимр Тверской области. У женщины с банковской карты списали порядка четырех тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось выяснить, что в день происшествия потерпевшая распивала у себя дома алкоголь вместе с малознакомым мужчиной. Когда спиртное закончилось, хозяйка квартиры отправила гостя в магазин за добавкой, отдав ему свою карту и сообщив ПИН-код. Мужчина обналичил карту в ближайшем банкомате и сбежал.

32-летнего подозреваемого удалось задержать. В его отношении возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.