2019-01-21T13:21:09+03:00
Общество

"Мертвые души" подписали протокол собрания собственников жилого дома в Тверской области

Документ после этого отправили в государственные ведомства
Виктория ЖУКОВА
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Проверка проходила после обращения местных жителейПроверка проходила после обращения местных жителейФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Тверской области прокуратура Лихославльского района обнаружила «мертвые души». Как оказалось, протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома подписали граждане, которые на дату составления документов числились умершими.

При этом документы использовались при составлении акта технического состояния многоквартирного дома и были представлены в Государственную жилищную инспекцию Тверской области.

- Подделка протокола общего собрания собственников дома, нарушила права граждан на самостоятельное определение способа управления общим имуществом МКД, повлекла его ненадлежащее содержание, - уточняют в пресс-службе областной прокуратуры.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. По результатам рассмотрения постановления возбуждено уголовное дело, ход расследования которого находится на контроле в прокуратуре района.

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