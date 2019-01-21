Министром финансов Тверской области стала Марина Подтихова
Министерство финансов Тверской области возглавит Марина Подтихова. С 19 октября она являлась временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Сегодня, 21 января 2019 году губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение об утверждении ее в должности министра финансов Тверской области. Назначение было согласовано Минфином Российской Федерации.
Марина Подтихова окончила экономический факультет Тверского госуниверситета. После этого прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по программе «Мастер делового администрирования».
После учебы работала Подтихова в финансовых подразделениях администрации Твери и области, а также руководила региональным Управлением Федерального казначейства.
Марина Ивановна Награждена Благодарностью, Почётной грамотой Губернатора Тверской области и Почётной грамотой Федерального казначейства.
Ранее ведомством руководила Ирина Северина. В октябре она вышла на пенсию.