2019-01-21T12:52:45+03:00
Политика

Министром финансов Тверской области стала Марина Подтихова

Ранее она была временно исполняющим обязанности руководителя министерства финансов
Виктория ЖУКОВА
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Марина Подтихова Фото: ПТОМарина Подтихова Фото: ПТО
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Министерство финансов Тверской области возглавит Марина Подтихова. С 19 октября она являлась временно исполняющим обязанности руководителя ведомства. Сегодня, 21 января 2019 году губернатор Игорь Руденя подписал распоряжение об утверждении ее в должности министра финансов Тверской области. Назначение было согласовано Минфином Российской Федерации.

Марина Подтихова окончила экономический факультет Тверского госуниверситета. После этого прошла профессиональную переподготовку в Московском государственном университете экономики, статистики и информатики по программе «Мастер делового администрирования».

После учебы работала Подтихова в финансовых подразделениях администрации Твери и области, а также руководила региональным Управлением Федерального казначейства.

Марина Ивановна Награждена Благодарностью, Почётной грамотой Губернатора Тверской области и Почётной грамотой Федерального казначейства.

Ранее ведомством руководила Ирина Северина. В октябре она вышла на пенсию.

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