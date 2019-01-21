Водитель автобуса сбил на "зебре" несовершеннолетнюю девушку в Твери
Потерпевшая попала с травмами в больницу
Девушка попала с травмами в больницуФото: Владимир КРУПСКИЙ
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В субботу, 19 января, в Твери 28-летний водитель маршрутки "ПАЗ" №208 сбил 17-летнюю девушку. Авария случилась на проспекте Победы в районе дома №3, когда на часах было около 13:30.
Дорожные полицейские выяснили, что водитель сбил несовершеннолетнюю, когда последняя пыталась перейти проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате дорожно-транспортного происшествия, потерпевшая с различными травмами была доставлена в детскую областную клиническую больницу, где и продолжит лечение.