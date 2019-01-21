Жители двух районов Твери остались без холодной воды
Водоснабжение восстановят в обед
Холодную воду вернут в дома уже через пару часовФото: Елена РАКОВА
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В Твери 21 января коммунальщики проводят запланированные заранее ремонтные работы. В Центральном районе на улице Московская с 09:00 до 13:00 ведутся работы по замене запорной арматуры. В связи с этим холодное водоснабжение перекрыли в домах № 8, 8 корп.1-2 по Смоленскому переулку, в доме № 9 на Вагжановском переулке и в домах №1, 10, 24 корп.1, 24 корп.3, 29, 31, 39а по улице Московская.
Также в Заволжском районе на Комсомольском проспекте идет ремонт линии холодного водоснабжения. «Холодненькая» будет перекрыта до окончания всех работ в доме № 9 по Комсомольскому проспекту.