Жители двух районов Твери остались без холодной воды

СЕГОДНЯ 11:31 2019-01-21T11:31:03+03:00

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В Твери 21 января коммунальщики проводят запланированные заранее ремонтные работы. В Центральном районе на улице Московская с 09:00 до 13:00 ведутся работы по замене запорной арматуры. В связи с этим холодное водоснабжение перекрыли в домах № 8, 8 корп.1-2 по Смоленскому переулку, в доме № 9 на Вагжановском переулке и в домах №1, 10, 24 корп.1, 24 корп.3, 29, 31, 39а по улице Московская.

Также в Заволжском районе на Комсомольском проспекте идет ремонт линии холодного водоснабжения. «Холодненькая» будет перекрыта до окончания всех работ в доме № 9 по Комсомольскому проспекту.