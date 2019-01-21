Выставка фотографа Екатерины Синюковой «Тёплый Север» открывается в Твери

СЕГОДНЯ 11:36 2019-01-21T12:22:56+03:00

Екатерина Синюкова - Мне повезло дважды увидеть Норвегию солнечной, мягкой и дружелюбной, поэтому Север для меня — тёплый

Работы были сделаны в ходе двух путешествий по Норвегии

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24 января в Галерее фотографии Твери состоится открытие выставки фотографа Екатерины Синюковой «Тёплый Север». Мероприятие пройдет при поддержке Тверского регионального отделения Союза фотохудожников России.

Екатерина Синюкова родилась в Москве, но детство провела в Твери. В 2002 году окончила Тверское Художественное училище им. А.Г. Венецианова по специальности «графический дизайн», а в 2007 году — Московский государственный университет печати им. И. Федорова. Работала графическим дизайнером, в настоящее время занимается книжным дизайном в издательстве национального фотоархива ГеоФото, специализируясь на авторских фотоальбомах и подарочных изданиях фото и гео-тематики.

В студенческие годы Екатерина увлеклась спортивным туризмом, ходила в горные и водные походы. Любовь к горам осталась на всю жизнь, а география путешествий с каждым годом расширялась. Самостоятельные путешествия стали стилем жизни, а travel-фотография — способом видеть мир, сохранять и переосмысливать впечатления.

Работы, вошедшие в экспозицию, были сделаны в ходе двух путешествий по Норвегии, в 2016 году — по Лофотенским островам, в 2018 — по южной высокогорной части страны.

- Норвегия — удивительная страна, в которой соединились самые живописные и разнообразные ландшафты. Мне повезло дважды увидеть Норвегию солнечной, мягкой и дружелюбной, поэтому Север для меня — тёплый», - рассказывает Екатерина Синюкова о выставке «Теплый Север».

Галерея фотографии Тверь, Новоторжская 3.

Открытие: 24 января — в 16.00.

До 24 февраля.

Пн-пт: 10.00 – 19.00, сб: 10.00 – 17.00.