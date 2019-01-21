В Тверской области пьяный водитель стал виновником ДТП с тремя пострадавшими

СЕГОДНЯ 11:09 2019-01-21T11:09:07+03:00

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В воскресенье, 20 января, в Ржеве Тверской области произошла авария, в результате которой пострадали три человека. Дорожное происшествие случилось около 22:50 на мосту через реку Волгу.

Полицейские выяснили, что пьяный 25-летний обладатель автомобиля "Ford Focus" двигаясь по мосту выехал на встречную полосу, где затем протаранил "DFM S 30", за рулем которого находился 39-летний мужчина без прав.

Как сообщает Управление ГИБДД по Тверской области, в результате аварии пострадали водитель "DFM S 30", а также 26-летний мужчина и 31-летняя женщина, которые находились в автомобиле. Потерпевшие находятся в больнице.