2019-01-21T11:03:57+03:00
Происшествия

Мужчина угнал трактор в Тверской области

Полицейские оперативно вернули технику владельцу
Виктория ЖУКОВА
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Полицейские выясняют причины правонарушенияПолицейские выясняют причины правонарушенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Тверской области полицейские получили информацию о том, что в улицы Полевой в Кувшиново угнали трактор «МТ3-82». На место происшествия оперативно прибыла следственно-оперативная группа.

Стражи правопорядка выяснили, что угону причастен 36-летний местный житель. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Позже он сознался в содеянном.

В пресс-службе УМВД России по Тверской области сообщили, что за «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.

Трактор полицейские передали законному владельцу.

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