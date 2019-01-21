Последствия коммунальной аварии, разогревшей подъезды на Склизкова в Твери до 70 градусов, устранены

СЕГОДНЯ 10:54 2019-01-21T10:56:22+03:00

Температура в подъездах дома 80 по Склизкова достигала 70 градусов. Фото: Яна КУТИНА

Жители сообщают что пар ушёл, а с домов убрали сосульки и почистили снег

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Напомним, в состоянии настоящего коммунального коллапса около двух дней находились жители дома 80 по улице Склизкова, гда в подвале прорвало трубу. Вода разлилась, горячий пар заполнил подъезды в доме, частично затронув и соседний дом №82.

Аварийная диспетчерская администрации Твери сообщила вчера, что авария будет ликвидирована до ночи 20 января. По словам жителей дома авария на настоящий момент действительно устранена. Рабочие уехали ночью, около половины первого.

А с утра с крыши дома сбили снег и сосульки, дорогу перед подъездами почистили.