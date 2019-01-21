Сотрудник салона сотовой связи воровал деньги с чужих сим-карт в Твери

СЕГОДНЯ 10:26 2019-01-21T10:26:23+03:00

Всего мужчина перевел себе 19 тысяч рублей

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В Твери бывший сотрудник сотовой компании совершил мошенничество, используя свое служебное положение. Обвинительное заключение по уголовному делу в его отношении утвердила прокуратура Центрального района.

По версии предварительного следствия, специалист офиса телекоммуникационной компании в период с 18 по 24 марта 2018 года списывал деньги с сим-карт на свою банковскую карту. У мужчины был доступ к компьютерной программе, содержащей сведения о номерах телефонов, их балансе и детализации соединений.

От имени владельцев неактивных сим-карты мошенник оформлял замену, а сумму, которая оставалась на счете, переводил себе. В результате он похитил 19 тысяч рублей.

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что уголовное дело уже направлено в Центральный районный суд Твери.