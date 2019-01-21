100 и более лет в январе отмечают семь жительниц Тверской области

СЕГОДНЯ 10:03 2019-01-21T10:58:25+03:00

Самой пожилой из них исполняется 103 года

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В январе семерым жителям Тверской области исполнится 100 и более лет. Об этом сообщили в пресс-службы Тверского отделения Пенсионного фонда РФ. Самой старшей из долгожительниц скоро исполнится 103 года. Проживает пенсионерка в Фировском районе.

Чуть моложе – жительница Селижаровского района. Она в январе отметит 102-летие. Жительницам Кимр, Торжка, села Лесное и Твери в начале этого года исполняется 101 год, а ещё одна женщина из Твери отмечает столетний юбилей.

Напомним, что в Тверской области всего проживают около 50 тысяч пенсионеров в возрасте 80 лет и старше.