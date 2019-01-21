Всероссийский конкурс молодых поэтов «Зелёный листок» начался в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-21T09:36:55+03:00

Конкурс проходит уже третий раз

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Тверской Дом поэзии Андрея Дементьева приглашает молодых авторов принять участие в III Всероссийском конкурсе молодых поэтов «Зелёный листок».

Участвовать в конкурсе могут авторы от 16 до 29 лет. Стихи следует отправить в Дом поэзии до 25 января. Подробности о мероприятии доступны в группе в соцсети «Дом поэзии Андрея Дементьева».

Итоги конкурса будут объявлены 21 марта на торжественной церемонии. Победителей ждут денежные премии, публикации в сборнике и мастер-классы от ведущих поэтов страны.

В прошлом году в конкурсе «Зеленый листок» приняли участие около 700 авторов из более 70 областей. Члены жюри, которыми стали известные поэты, публицисты, литературоведы и критики, оценили порядка 2 000 стихов.

Напомним, что конкурс был учрежден по инициативе Заслуженного деятеля искусств РФ, Лауреата Государственной премии СССР, почетного гражданина Тверской области и города Твери Андрея Дементьева, который ушел из жизни 26 июня 2018 года. В его честь была переименована одна из центральных улиц Твери.