Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой на трассе М-9 в Тверской области
Иномарка выехала на встречную полосу
Авария произошла в темное время сутокФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Тверской области лоб в лоб столкнулись легковушка «Mitsubishi Lancer» и большегруз «Iveco». Авария произошла 20 января около 22:00 на 311-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия».
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы выполнить обгон. Водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, выкрутил руль и от удара съехал в кювет.
Подробности случившегося установляются.
В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Mitsubishi». В машине он ехал один.