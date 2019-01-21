Водитель легковушки погиб при столкновении с фурой на трассе М-9 в Тверской области

СЕГОДНЯ 08:38 2019-01-21T08:38:25+03:00

Авария произошла в темное время суток Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В Тверской области лоб в лоб столкнулись легковушка «Mitsubishi Lancer» и большегруз «Iveco». Авария произошла 20 января около 22:00 на 311-м километре федеральной автодороги М-9 «Балтия».

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на встречную полосу, чтобы выполнить обгон. Водитель фуры, пытаясь уйти от столкновения, выкрутил руль и от удара съехал в кювет.

Подробности случившегося установляются.

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия скончался водитель «Mitsubishi». В машине он ехал один.