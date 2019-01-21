Десятки домов во всех районах Твери останутся на этой неделе без света

СЕГОДНЯ 08:13 2019-01-21T08:13:38+03:00

Изменить размер текста: A A

На этой неделе плановые отключения электроэнергии затронут жителей всех районов Твери. В дневное время специалисты будут менять аварийные опоры и провода на воздушных линиях электропередачи, проводить электромонтажные работы на трансформаторных подстанциях, а также срезать опасные ветки и ставить счетчики. С связи с этим с 21 по 25 января в Твери пройдет ряд отключений электричества.

Сегодня, 21 января без света останутся три района. В Заволжье с 10:00 до 16:00 отключения пройдут в деревне Николо-Малица и на улицах: Центральная, Школьная, Заречная, Лесная и Гаражная.

В Пролетарском районе отключения будут проходить в четыре этапа. С 09:00 до 17:00 не будет света у жителей домов по улицам: Константина Заслонова, 1-я за линией ОЖД, Восстания и во Дворе Пролетарки. С 09:30 до 12:00 - на 4-ом переулке Красной Слободы. С 10:00 до 16:00 - в отдельных домах по улицам Спартака, Макарова, Пионерская, 1-я Трусова и Коробкова. И с 13:30 до 16:00 без света останется часть проспекта Ленина и улица Академическая.

Работы с 14:00 до 16:00 будут проходить в Центральном районе. В зоне отключения улицы Односторонняя, Тихвинская, Троицкая и Гололвинский вал.

Подробный перечень адресов, где планируются работы, доступен на сайте «Тверьгорэлектро».