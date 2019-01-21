В Твери проверяют работу сирен и уличных рупоров

СЕГОДНЯ 07:03 2019-01-21T07:03:26+03:00

Такие проверки проводятся регулярно, поэтому предпринимать каких-либо действий не нужно Фото: Василий ХОДАРЕВ

Граждан просят отнестись с пониманием и не предпринимать никаких действий

Изменить размер текста: A A

В Твери сегодня, 21 января специалисты проверят работу сирен. Испытания запланированы с 07:00 до 08:00. Проверка системы оповещения жителей будет проходить по всей территории города.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области сообщили, что в проверке будут задействованы телеканалы, радиостанции, уличные рупоры и громкоговорители.

Жителей города просят отнестись с пониманием и не переживать из-за громких звуков. Такие проверки проводятся регулярно, поэтому предпринимать каких-либо действий не нужно, важно просто соблюдать спокойствие и порядок.