2019-01-21T07:03:26+03:00
Общество

В Твери проверяют работу сирен и уличных рупоров

Граждан просят отнестись с пониманием и не предпринимать никаких действий
Виктория ЖУКОВА
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Такие проверки проводятся регулярно, поэтому предпринимать каких-либо действий не нужноТакие проверки проводятся регулярно, поэтому предпринимать каких-либо действий не нужноФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Твери сегодня, 21 января специалисты проверят работу сирен. Испытания запланированы с 07:00 до 08:00. Проверка системы оповещения жителей будет проходить по всей территории города.

В Главном управлении МЧС России по Тверской области сообщили, что в проверке будут задействованы телеканалы, радиостанции, уличные рупоры и громкоговорители.

Жителей города просят отнестись с пониманием и не переживать из-за громких звуков. Такие проверки проводятся регулярно, поэтому предпринимать каких-либо действий не нужно, важно просто соблюдать спокойствие и порядок.

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