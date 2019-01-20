2019-01-20T20:10:44+03:00
Общество

Семейный калькулятор поможет семьям узнать о праве на ежемесячную выплату в Тверской области

Калькулятор представлен на сайте пенсионного фонда
Виктория ТУШКОВА
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С 2019 года размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет 10 710 рублейС 2019 года размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет 10 710 рублейФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Как сообщает тверское отделение ПФР, с помощью «семейного калькулятора» на сайте ведомства можно узнать, имеет ли семья право на получение ежемесячной выплаты за второго ребенка из средств материнского капитала.

Калькулятор сделает все подсчёты сам. Для этого необходимо только указать в специальных графах данные о составе семьи, регион проживания и официальные доходы родителей и детей.

Если ответ будет отрицательным, система предоставит справку о причинах отказа.

Напомним, с 2019 года размер ежемесячной выплаты в Тверской области составляет 10 710 рублей 64 копейки.

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