2019-01-20T19:37:06+03:00
Общество

Тепло поступило в дома: прорыв на Докучаева ликвидирован в Твери

Жители домов, которых затронуло отключение, делятся в соцсетях радостными новостями: дома тепло
Виктория ТУШКОВА
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Коммунальщики наконец справились с прорывомКоммунальщики наконец справились с прорывомФото: Ирина ТАРАСОВА
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Напомним, на месте аварии, из-за которой ряд домов остался без тепла, был развёрнут оперативный штаб. Накануне вечером ход работ проинспектировал глава Твери Алексей Огоньков. На месте прорыва, кроме коммунальщиков, дежурили силы Главного управления МЧС по Тверской области.

Прорыв обещали устранить к утру 20 января. По информации Администрации Твери сварочные работы закончились около 3 часов ночи 20 января. И если с утра горожане всё ещё жаловались на тсутствие тепла, то позже комментарии стали позитивными: в квартирах нагрелись батареи. Вероятно, какое-то время потребовалось коммунальщикам и управляющим компаниям, чтобы завершить все работы по заполнению систем теплоносителем.

Подача тепла восстановлена на улицах 2-ой Грибоедова, Дачной, Докучаева, Плеханова, Прошина, Скворцова-Степнова и Хрустальной.

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