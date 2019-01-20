2019-01-20T18:52:21+03:00
Спорт

Тверская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке Кубка мира на 10 километров

Наталья отлично показывает себя на соревнованиях в Эстонии
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Наталья отлично показывает себя на Кубке. Фото: Александр ГРОМОВНаталья отлично показывает себя на Кубке. Фото: Александр ГРОМОВ
Изменить размер текста:

Тверичанка Наталья Непряева стала третьей в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Эстонии, городе Отепя.

Результат Натальи: 30 минут, 50 целых и 4 десятых секунды. Её опередили Тереза Йохауг из Норвегии и Эбба Андерссон, шведка.

Накануне Наталья Непряева заняла второе место в спринте. Лидеру, также норвежке Майкен Фалле, она уступила 1,4 секунды. В общем зачёте Кубка Наталья занимает сейчас второе место. На первом - Ингвильд Эстберг, спортсменка из Норвегии, а на третьем - финка Криста Пярмякоски.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Семейный калькулятор поможет семьям узнать о праве на ежемесячную выплату в Тверской области
Тепло поступило в дома: прорыв на Докучаева ликвидирован в Твери
Лучшую кормушку для птиц выберут в Тверской области
В Твери в доме по улице Склизкова из-за прорыва на коммуникациях в подъездах температура + 70 градусов
В крещенских купаниях приняли участие около 9000 человек в Тверской области
Научиться вязать крючком и спицами приглашают жителей Твери
С пенсионерки "сняли порчу" за 600 тысяч рублей в Твери
Главный тверской прокурор проведёт встречи с гражданами в районах Тверской области
Прорыв на Докучаева в Твери обещали устранить уже этим утром
На строительство детской областной больницы в этом году направят 1,9 миллиарда рублей в Тверской области
Городская администрация отчиталась о работах по устранению прорыва на улице Докучаева в Твери