Тверская лыжница Наталья Непряева заняла третье место в гонке Кубка мира на 10 километров

СЕГОДНЯ 18:52 2019-01-20T18:52:21+03:00

Наталья отлично показывает себя на Кубке. Фото: Александр ГРОМОВ

Наталья отлично показывает себя на соревнованиях в Эстонии

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Тверичанка Наталья Непряева стала третьей в гонке на 10 километров классическим стилем на этапе Кубка мира, который проходит в Эстонии, городе Отепя.

Результат Натальи: 30 минут, 50 целых и 4 десятых секунды. Её опередили Тереза Йохауг из Норвегии и Эбба Андерссон, шведка.

Накануне Наталья Непряева заняла второе место в спринте. Лидеру, также норвежке Майкен Фалле, она уступила 1,4 секунды. В общем зачёте Кубка Наталья занимает сейчас второе место. На первом - Ингвильд Эстберг, спортсменка из Норвегии, а на третьем - финка Криста Пярмякоски.