2019-01-20T17:25:40+03:00
Общество

Лучшую кормушку для птиц выберут в Тверской области

К участию в конкурсе приглашают воспитанников дошкольных учреждений, школьников, учащихся организаций дополнительного образования
Виктория ТУШКОВА
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Птичек, зимующих в городе, надо подкармливать!Птичек, зимующих в городе, надо подкармливать!Фото: Виктор ДРАЧЕВ
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Центрально-Лесной государственный природный биосферный заповедник Тверской области проводит детский экологический конкурс «Лучшая кормушка для птиц».

На конкурс принимаются фото оригинальных кормушек, выполненных из природного материала. Фотографии необходимо прислать до 14 февраля 2019 года на адрес forestprosvet@gmail.com.

- Каждая работа должна иметь название и сопровождаться подробными сведениями об авторе: имя, фамилия, возраст, класс (с буквой), школа, телефон классного руководителя. По указанному e-mail также можно обращаться с вопросами, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

Какие кормушки станут лучшими решит народное голосование, которое пройдёт с 18 по 22 февраля 2019 года в официальной группе Центрально-Лесного государственного природного биосферного заповедника Тверской области в социальной сети «ВКонтакте».

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