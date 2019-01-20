2019-01-20T16:20:04+03:00
Происшествия

В Твери в доме по улице Склизкова из-за прорыва на коммуникациях в подъездах температура + 70 градусов

Жильцы бьют тревогу и переживают, что ситуация не решается вот уже второй день
Виктория ТУШКОВА
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Такая ситуация в подъездах уже второй день. Фото: Яна КУТИНАТакая ситуация в подъездах уже второй день. Фото: Яна КУТИНА
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В ситуации коммунального коллапса второй день находятся жители домов 80 и 82 по улице Склизкова. Из-за прорыва на коммуникациях подъезды наполнены горячим паром. Как сообщила жительница одного из домов Яна Кутина, специалисты МЧС и аварийной службы, которые приезжали на место аварии, установили, что температура в подъездах держится на уровне 70 градусов Цельсия.

- У людей в квартирах ужас, дома очень жарко, стены и полы горячие, в подъездах капает. Отключено электричество. Началось всё вчера, сегодня стало значительно хуже, - описывает ситуацию Яна. – Приезжали пожарные, газовая служба, но мы толком не поняли, что происходит и когда это ликвидируют. Очень пугает звук в подъезде, так как скрежещут провода. Маленькие дети и пожилые просто задыхаются.

КП-Тверь будет следить за ситуацией, сейчас мы ждём комментариев от МЧС.

В единой диспетчерской службе администрации города по вопросам ЖКХ "КП"-Тверь" сообщили, что прорыв произошёл на транзитной трубе в подвале дома №80, дом № 82 просто оказался в зоне аварии. Её планируют устранить сегодня, к 22:00.

На месте работают спасатели. Фото: Яна КУТИНА

На месте работают спасатели. Фото: Яна КУТИНА

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