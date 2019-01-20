2019-01-20T13:29:27+03:00
Общество

В крещенских купаниях приняли участие около 9000 человек в Тверской области

В регионе было согласовано 46 иорданей
Виктория ТУШКОВА
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В Твери купания прошли без происшествийВ Твери купания прошли без происшествийФото: Виктория ТУШКОВА
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По оценке Главного управления МЧС России по Тверской области в купаниях приняли участие около 9 тысяч человек, всего в местах для купания побывали более 20 тысяч жителей региона.

В Твери купания прошли без происшествий, купель была оборудована в акватории Волги близ Речного вокзала, на берегу установлены палатки для обогрева. На месте купания дежурили спасатели.

Возле всех официально утвержденных площадок для купания с 23:00 18 января и до окончания мероприятий дежурили бригады скорой медицинской помощи. 19 января в случае необходимости граждане могли обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.

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