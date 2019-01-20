В крещенских купаниях приняли участие около 9000 человек в Тверской области
В регионе было согласовано 46 иорданей
В Твери купания прошли без происшествийФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:
По оценке Главного управления МЧС России по Тверской области в купаниях приняли участие около 9 тысяч человек, всего в местах для купания побывали более 20 тысяч жителей региона.
В Твери купания прошли без происшествий, купель была оборудована в акватории Волги близ Речного вокзала, на берегу установлены палатки для обогрева. На месте купания дежурили спасатели.
Возле всех официально утвержденных площадок для купания с 23:00 18 января и до окончания мероприятий дежурили бригады скорой медицинской помощи. 19 января в случае необходимости граждане могли обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства.