Научиться вязать крючком и спицами приглашают жителей Твери
На встрече можно будет поделиться и собственными умениями
Клуб Ирини проводит разные встречи и мастер-классыФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Встречу кружка рукодельниц организует молодёжный клуб «Ирини» в ближайшую среду, 23 января. Событие состоится в штабе клуба по адресу: улица Софьи Перовской, дом11/30.
- На кружке вы сможете научиться вязать спицами или крючком (или же совершенствоваться в этом искусстве), своими руками создавая вещи от самых простых до самых сложных, - сообщают организаторы встречи.
Профессионалов, которые уже нашли себя в каком-либо рукоделии, на встрече также ждут: если вы умеете вышивать, плести, шить или заниматься ещё каким-то творчеством, своими умениями и наработками можно будет поделиться.