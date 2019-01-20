Научиться вязать крючком и спицами приглашают жителей Твери

СЕГОДНЯ 13:05 2019-01-20T13:05:52+03:00

На встрече можно будет поделиться и собственными умениями

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Встречу кружка рукодельниц организует молодёжный клуб «Ирини» в ближайшую среду, 23 января. Событие состоится в штабе клуба по адресу: улица Софьи Перовской, дом11/30.

- На кружке вы сможете научиться вязать спицами или крючком (или же совершенствоваться в этом искусстве), своими руками создавая вещи от самых простых до самых сложных, - сообщают организаторы встречи.

Профессионалов, которые уже нашли себя в каком-либо рукоделии, на встрече также ждут: если вы умеете вышивать, плести, шить или заниматься ещё каким-то творчеством, своими умениями и наработками можно будет поделиться.