С пенсионерки "сняли порчу" за 600 тысяч рублей в Твери

СЕГОДНЯ 11:04 2019-01-20T11:04:07+03:00

Мошенниц проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области Фото: Андрей КОПАЛОВ

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В полицию обратилась 78-летняя жительницаТвери. Пенсионерка рассказала, что к ней в квартиру позвонили две женщины, которых она впустила, потому что они пообещали снять с неё порчу.

"За ритуал очищения" мошенницы выманили у пенсионерки её сбережения - 600 тысяч рублей. Позднее, осознав что её обманули, женщина побежала в полицию.

- На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Полицейские опросили пенсионерку и её соседей, изъяли следы рук и обуви подозреваемых, наметили пути отхода предполагаемых преступниц. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены личности злоумышленниц, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.

Ими оказалась две неработающие гастролёрши из Волгограда. Они сознались в содеянном и сказали, что деньги успели потратить.

Женщин проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области. Они под арестом. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".