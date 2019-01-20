Главный тверской прокурор проведёт встречи с гражданами в районах Тверской области

СЕГОДНЯ 10:49 2019-01-20T10:49:45+03:00

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Прокурор Тверской области Сергей Борисович Лежников планирует встречи с гражданами в Удомле и вышнем Волочке в один день – в среду, 23 января 2019 года.

Личный приём в Удомле пройдёт в Удомельской межрайонной прокуратуре по адресу: Удомля, улица Космонавтов, дом 12. Он продлится час: с 9:30 до 10:30.

В этот же день, но с 13:30 до 14:30 Сергей Лежников будет принимать горожан в Вышнем Волочке. Тех, кто хочет задать прокурору области какие-либо вопросы, ждут в Вышневолоцкой межрайонной прокуратуре по адресу: город Вышний Волочёк, улица Екатерининская, дом 41.