Прорыв на Докучаева в Твери обещали устранить уже этим утром
Работу коммунальщиков контролирует городская администрация
Тепло обещают вернуть в дома в ближайшее времяФото: Ирина ТАРАСОВА
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На месте аварии, из-за которой ряд домов остался без тепла, развёрнут оперативный штаб. Накануне вечеорм глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ и провёл рабочее совещание с руководителями коммунальных и спецслужб - сообщает администрация Твери.
– Руководство "Тверской генерации" отчиталось о ходе ремонта, – сообщл Алексей Огоньков. – Все силы и техника, необходимые, чтобы ликвидировать повреждение, на месте.
Кроме коммунальщиков и представителей городской власти, на месте прорыва также дежурили силы Главного управления МЧС по Тверской области.