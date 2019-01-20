Прорыв на Докучаева в Твери обещали устранить уже этим утром

СЕГОДНЯ 09:21 2019-01-20T09:21:13+03:00

Тепло обещают вернуть в дома в ближайшее время Фото: Ирина ТАРАСОВА

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На месте аварии, из-за которой ряд домов остался без тепла, развёрнут оперативный штаб. Накануне вечеорм глава Твери Алексей Огоньков проинспектировал ход работ и провёл рабочее совещание с руководителями коммунальных и спецслужб - сообщает администрация Твери.

– Руководство "Тверской генерации" отчиталось о ходе ремонта, – сообщл Алексей Огоньков. – Все силы и техника, необходимые, чтобы ликвидировать повреждение, на месте.

Кроме коммунальщиков и представителей городской власти, на месте прорыва также дежурили силы Главного управления МЧС по Тверской области.