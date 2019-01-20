На строительство детской областной больницы в этом году направят 1,9 миллиарда рублей в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:08 2019-01-20T09:08:12+03:00

Из них один миллиард - средства федерального бюджета

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По информации регионального правительства, новая больница будет рассчитана на 420 коек и 13,5тысяч посещений в год. В стационарный блок войдут 17 отделений. Предусмотрено обустройство необходимой инфраструктуры: парковки для автомобилей, боксов для скорой помощи.

В настоящее время на площадке, где разместится больница (около перинатального центра имени Бакуниной), полностью демонтирован объект незавершённого строительства и засыпан котлован.

Проект строительства детской областной больницы в настоящее время проходит государственную экспертизу, проектировщиком ведется работа по устранению выявленных замечаний. В текущем году предполагается сделать фундамент будущей больницы, монолитный каркас, стены, перегородки, фасад, провести другие работы.