2019-01-19T19:48:47+03:00
Общество

Городская администрация отчиталась о работах по устранению прорыва на улице Докучаева в Твери

Отопления в соседних домах пока нет
Виктория ТУШКОВА
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В настоящее время в ремонтных мероприятиях задействовано 3 бригады специалистовВ настоящее время в ремонтных мероприятиях задействовано 3 бригады специалистовФото: Ирина ТАРАСОВА
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- 19 января ООО «Тверская генерация» ведет работы по устранению повреждения трубопровода на улице Докучаева. В настоящее время в ремонтных мероприятиях задействовано 3 бригады специалистов и вся необходимая техника. Администрация Твери держит ситуацию на постоянном контроле, - сообщает отдел информации и аналитики администрации Твери.

Напомним, прорывами на теплосетях уже заинтересовались следователи. 18 января на улице Докучаева проводились ремонтные работы, они были завершены рано утром 19 января. Однако после этого на тепловой сети снова было выявлено повреждение. Жители ближайших домов вновт стали жаловаться на отключение тепла.

Отопление в дома в районе прорыва действительно не подаётся, того требуют условия проведения ремонта. По информации горадминистрации над устранением повреждения работают 3 бригады «Тверской генерации» и вся необходимая техника, задействован также городской спасательный отряд.

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