Юрия Гагарина нарисуют юные жители Тверской области

СЕГОДНЯ 19:16 2019-01-19T19:16:22+03:00

К участию в конкурсе приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

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К участию в конкурсе рисунков «Он сказал: «Поехали»!» приглашаются дети в возрасте от 7 до 16 лет включительно. Работы должны быть выполнены любыми красками, карандашами или пастелью на холсте или бумаге. Формат - не менее 210х297 миллиметров. Не примут на конкурс коллажи и аппликации, а так же работы, выполненные с использованием программ для графического дизайна.

- Работы победителей будут опубликованы в специальном выпуске журнала «Русская галерея — XXI век» и в специальном сборнике, - сообщает региональное правительство. - Победителей определят в номинациях: «Гагарин — герой на все времена», «Животные в космосе», «Космос моими глазами»,«День космонавтики — праздник Земли», «Он сказал: «Поехали!», «О звёздах и планетах», «Человек. Вселенная. Космос», «Мой космический аппарат», «Тайны звёздных миров», «Самый юный участник», «Портрет», «Самая динамичная композиция».

Работы с заявкой необходимо отправлять по адресу: 125040, г. Москва, а/я 1, ООО «Панорама» (с пометкой Конкурс — «Он сказал: «Поехали!»»).