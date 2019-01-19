Новый спортивный комплекс на 200 человек открыли под Тверью
Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось сегодня, 19 января. Он построен в международном детском центре «Компьютерия», что в деревне Ямок Калининского района.
- Cтроительство спортивного комплекса велось за счет внебюджетных средств с марта 2018 года. Это сооружение площадью 1400 квадратных метров с тремя спортивными залами, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.
В комплексе имеется большой зал для игровых видов спорта, танцевальный зал с паркетом – для занятий гимнастикой и бальными танцами, а также малый спортивный зал с открытой террасой – для проведения летних тренировок.
Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой – раздевалками, санузлами и душевыми, обустроена комната для судей.Адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Отмечается, что посещать ФОК смогут не только отдыхающие в международном детском центре, но и все желающие жители близлежащих населённых пунктов.