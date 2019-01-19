2019-01-19T18:08:56+03:00
Спорт

Новый спортивный комплекс на 200 человек открыли под Тверью

Он построен и оборудован за счёт внебюджетных средств
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Заниматься в спорткомплексе смогут все живущие неподалёкуЗаниматься в спорткомплексе смогут все живущие неподалёкуФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Открытие нового физкультурно-оздоровительного комплекса состоялось сегодня, 19 января. Он построен в международном детском центре «Компьютерия», что в деревне Ямок Калининского района.

- Cтроительство спортивного комплекса велось за счет внебюджетных средств с марта 2018 года. Это сооружение площадью 1400 квадратных метров с тремя спортивными залами, - сообщает пресс-служба правительства Тверской области.

В комплексе имеется большой зал для игровых видов спорта, танцевальный зал с паркетом – для занятий гимнастикой и бальными танцами, а также малый спортивный зал с открытой террасой – для проведения летних тренировок.

Физкультурно-оздоровительный комплекс оборудован всей необходимой инфраструктурой – раздевалками, санузлами и душевыми, обустроена комната для судей.Адаптирован для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Отмечается, что посещать ФОК смогут не только отдыхающие в международном детском центре, но и все желающие жители близлежащих населённых пунктов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Городская администрация отчиталась о работах по устранению прорыва на улице Докучаева в Твери
Юрия Гагарина нарисуют юные жители Тверской области
Из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома в Кимрах Тверской области
Работу тверских коммунальщиков проверяют следователи
Не работают светофоры на площади Капошвара в Твери
Двое молодых мужчин попались на краже металлолома в Тверской области
За курение в неположенных местах оштрафовано более 700 человек в Тверской области
Ситуацию с крещенскими купаниями контролирует оперативный штаб МЧС в Тверской области
День снега отметят в Тверской области
Весь день в Твери и области будут продолжаться крещенские купания
Тверь готовится к встрече Китайского Нового года
В Твери пройдет художественная выставка «Акварельные мелодии»
Памятный концерт к дню рождения Тамары Юдиной пройдет в Твери
Резервные больничные койки организованы в медучреждениях в связи с крещенскими купаниями в Твери
За кражу шампуня и корма для кошек из магазина в Твери женщина должна заплатить штраф
Региональный этап «Лыжни России-2019» пройдет в Твери 9 февраля
Транспортному омбудсмену антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости сговора маршрутчиков насчёт повышения цен в Твери
Запрещенные стероиды обнаружили в посылке, которую заказали жители Тверской области
На дорогах Тверской области начинается «Контроль трезвости»
Народно-художественные промыслы Тверской области покажут по телевизору