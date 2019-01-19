Из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома в Кимрах Тверской области

СЕГОДНЯ 16:00 2019-01-19T16:00:32+03:00

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Пожар произошёл в доме по улице Кирова, 39 в Кимрах. Загорелась двухкомнатная квартира в кирпичном пятиэтажном здании 1988 года постройки. В пожаре пострадал собственник помещения - мужчина 1964 года рождения. С ожогом верхних дыхательных путей его доставили в центральную районную больницу.

- Звеном ГДЗС эвакуировано шесть человек с пятого этажа по лестничному пролету. В результате пожара огнем повреждена комната на площади пять квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тверской области.