Из-за пожара эвакуировали жителей многоквартирного дома в Кимрах Тверской области
Хозяин сгоревшей квартиры госпитализирован
Пожар произошёл в доме по улице Кирова, 39 в КимрахФото: Артем КИЛЬКИН
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Пожар произошёл в доме по улице Кирова, 39 в Кимрах. Загорелась двухкомнатная квартира в кирпичном пятиэтажном здании 1988 года постройки. В пожаре пострадал собственник помещения - мужчина 1964 года рождения. С ожогом верхних дыхательных путей его доставили в центральную районную больницу.
- Звеном ГДЗС эвакуировано шесть человек с пятого этажа по лестничному пролету. В результате пожара огнем повреждена комната на площади пять квадратных метров. Причина пожара и ущерб устанавливаются, - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Тверской области.