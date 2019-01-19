Работу тверских коммунальщиков проверяют следователи
Тверские следователи организовали проведение доследственной проверки по факту прорывов на теплотрассе в Заволжском районе города Твери.
- В ходе мониторинга средств массовой информации выявлены данные о произошедших прорывах на теплотрассе в районе улицы Докучаева города Твери и об отключении от отопления ряда жилых домов, детских садов и школ, - сообщает Следственное управление СК РФ по Тверской области.
Несмотря на то, что рабочие "Тверской генерации" ликвидировали повреждение, трубу прорвало вновь и жители города продолжали жаловаться на отсутствие тепла вплоть до 19 января.
Заволжским межрайонным следственным отделом города Твери организовано проведение доследственной проверки по фактам, изложенным в СМИ.К месту прорыва теплотрассы выехал следователь. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.