Не работают светофоры на площади Капошвара в Твери
Регулировщика на месте пока нет, образуется пробка
На Капошвара не работают светофоры и создаются пробкиФото: Виктория ЖУКОВА
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В Твери на площади Капошвара не работают светофоры. На настоящий момент (13:56) регулировщика на перекрёстке нет.
Пешеходы переходят проезжую часть как придётся. Автомобилисты вынуждены их пропускать, отчего создаются заторы и машины подолгу стоят в пробке.
Судя по сообщениям в социальных сетях эта неприятная ситуация неизменна уже в течение как минимум часа.
Отправляясь в город на автомобиле, тщательно продумайте маршрут. Если ваш путь лежит через площадь Капошвара, поищите пути возможного объезда.