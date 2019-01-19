Не работают светофоры на площади Капошвара в Твери

СЕГОДНЯ 14:01 2019-01-19T14:02:29+03:00

На Капошвара не работают светофоры и создаются пробки Фото: Виктория ЖУКОВА

Регулировщика на месте пока нет, образуется пробка

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В Твери на площади Капошвара не работают светофоры. На настоящий момент (13:56) регулировщика на перекрёстке нет.

Пешеходы переходят проезжую часть как придётся. Автомобилисты вынуждены их пропускать, отчего создаются заторы и машины подолгу стоят в пробке.

Судя по сообщениям в социальных сетях эта неприятная ситуация неизменна уже в течение как минимум часа.

Отправляясь в город на автомобиле, тщательно продумайте маршрут. Если ваш путь лежит через площадь Капошвара, поищите пути возможного объезда.