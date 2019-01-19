Двое молодых мужчин попались на краже металлолома в Тверской области

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-19T13:49:56+03:00

Воры здорово наследили, что помогло полицейским найти их

Изменить размер текста: A A

С сообщением о краже металлолома в полицию обратилась жительница посёлка городского типа Орша.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, эксперты на месте изъяли следы и улики, наметили пути отхода подозреваемого, - сообщает Управление МВД по Тверской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что злоумышленников было двое. Ими оказались нигде не работающие местные жители в возрасте 24 и 27 лет.

Парни признались, что деньги, вырученные с похищенного, уже потратили. Украденный металлолом они сдали в пункт приёма металлов.

Теперь неудачливым ворам грозит до пяти лет заключения: возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».