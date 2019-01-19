2019-01-19T13:49:56+03:00
Происшествия

Двое молодых мужчин попались на краже металлолома в Тверской области

Воры здорово наследили, что помогло полицейским найти их
Виктория ТУШКОВА
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Полицейских вызвали в посёлок Орша расследовать кражу металлоломаПолицейских вызвали в посёлок Орша расследовать кражу металлоломаФото: Андрей КОПАЛОВ
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С сообщением о краже металлолома в полицию обратилась жительница посёлка городского типа Орша.

- На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники уголовного розыска опросили возможных свидетелей произошедшего, эксперты на месте изъяли следы и улики, наметили пути отхода подозреваемого, - сообщает Управление МВД по Тверской области. - В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что злоумышленников было двое. Ими оказались нигде не работающие местные жители в возрасте 24 и 27 лет.

Парни признались, что деньги, вырученные с похищенного, уже потратили. Украденный металлолом они сдали в пункт приёма металлов.

Теперь неудачливым ворам грозит до пяти лет заключения: возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

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