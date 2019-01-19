За курение в неположенных местах оштрафовано более 700 человек в Тверской области

СЕГОДНЯ 12:23 2019-01-19T12:26:50+03:00

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По данным Управления МВД по Тверской области за курение в общественных местах в 2018 году тверские полицейские привлекли к административной ответственности 704 гражданина – по части 1 статьи 6.24 Кодекса об административных правонарушениях (курение табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах). По части 2 статьи 6.24 Кодекса (курение табака на детских площадках) - четырёх граждан.

Курение на детских площадках обходится нарушителям антитабачного закона дороже: от двух до трёх тысяч рублей. За курение в других неположенных местах штрафуют на сумму от 500 до 1500 рублей.