2019-01-19T11:18:12+03:00
Общество

Ситуацию с крещенскими купаниями контролирует оперативный штаб МЧС в Тверской области

Спасатели настоятельно рекомендуют гражданам очень ответственно отнестись к собственной безопасности
Виктория ТУШКОВА
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У иордане на Речном вокзале Твери спасатели будут дежурить весь деньУ иордане на Речном вокзале Твери спасатели будут дежурить весь деньФото: Виктория ТУШКОВА
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- В Центре управления в кризисных ситуациях развёрнут оперативный штаб по контролю за обстановкой, Главное управление МЧС России по Тверской области функционирует в режиме «Повышенная готовность». Всего для обеспечения безопасности на территории региона задействовано 506 человек личного состава, 188 единиц техники и 12 плавсредств, в том числе от МЧС России 75 единиц техники и 202 человека личного состава, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Спасатели напоминают: купаться в несанкционированных местах нельзя. Беря на купания детей, ни на секунду не отпускайте их из своего внимания.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.

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