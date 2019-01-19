День снега отметят в Тверской области

СЕГОДНЯ 09:16 2019-01-19T09:16:10+03:00

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Всемирный день снега Тверская область будет отмечать в этом году как и все остальные регионы и страны, которым повезло видеть зиму холодной и снежной, в ближайшее воскресенье, 20 декабря.

Семейный спортивный праздник будет организован по этому случаю в калининском районе, селе Большое Гришкино.

Главным мероприятием праздника станет лыжная эстафета среди спортивных семей. Состязаться в ней будут родители и их дети в возрасте от 6 до 12 лет.

В рамках Дня снега в Гришкино также пройдут областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня». Кроме того, по информации регионального правительства, в этот день в Вышневолоцком районе запланированы состязания по горным лыжам и сноуборду.