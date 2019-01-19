День снега отметят в Тверской области
Всемирный день снега Тверская область будет отмечать в этом году как и все остальные регионы и страны, которым повезло видеть зиму холодной и снежной, в ближайшее воскресенье, 20 декабря.
Семейный спортивный праздник будет организован по этому случаю в калининском районе, селе Большое Гришкино.
Главным мероприятием праздника станет лыжная эстафета среди спортивных семей. Состязаться в ней будут родители и их дети в возрасте от 6 до 12 лет.
В рамках Дня снега в Гришкино также пройдут областные соревнования по лыжным гонкам «Январская лыжня». Кроме того, по информации регионального правительства, в этот день в Вышневолоцком районе запланированы состязания по горным лыжам и сноуборду.