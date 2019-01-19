Весь день в Твери и области будут продолжаться крещенские купания

СЕГОДНЯ 09:02 2019-01-19T09:03:30+03:00

Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью, купаться стоит только в согласованных со спасателями иорданях

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В этом году таких иорданей 46: одна в Твери (близ Речного вокзала прямо напротив здания ТГТУ), остальные - в районах области.

Всю крещенскую ночь и до самого окончания праздничного дня у купелей несут дежурство спасатели, полиция и медики. По информации правительства Тверской области безопасность людей на крещенских купаниях обеспечивают свыше 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий и казачества. Но если кто-то, несмотря на все предосторожности, получит обморожение или травму, можно смело обращаться в поликлинику или больницу: там подготовлены резервные койки, все необходимые медикаменты и расходные материалы.

Если верить прогнозу тверского Гидрометеоцентра, погода сегодня днём для любителей окунуться в ледяную воду будет весьма комфортной: от 6 до 11 градусов с минусом, облачно, но с прояснениями.