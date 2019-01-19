2019-01-19T09:03:30+03:00
Общество

Весь день в Твери и области будут продолжаться крещенские купания

Чтобы не рисковать здоровьем и жизнью, купаться стоит только в согласованных со спасателями иорданях
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Иордань в Твери освящал отец Пётр, настоятель Успенского собораИордань в Твери освящал отец Пётр, настоятель Успенского собораФото: Виктория ТУШКОВА
Изменить размер текста:

В этом году таких иорданей 46: одна в Твери (близ Речного вокзала прямо напротив здания ТГТУ), остальные - в районах области.

Всю крещенскую ночь и до самого окончания праздничного дня у купелей несут дежурство спасатели, полиция и медики. По информации правительства Тверской области безопасность людей на крещенских купаниях обеспечивают свыше 200 сотрудников правоохранительных органов, а также представители ОМОНа, народных дружин, частных охранных предприятий и казачества. Но если кто-то, несмотря на все предосторожности, получит обморожение или травму, можно смело обращаться в поликлинику или больницу: там подготовлены резервные койки, все необходимые медикаменты и расходные материалы.

Если верить прогнозу тверского Гидрометеоцентра, погода сегодня днём для любителей окунуться в ледяную воду будет весьма комфортной: от 6 до 11 градусов с минусом, облачно, но с прояснениями.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
День снега отметят в Тверской области
Тверь готовится к встрече Китайского Нового года
В Твери пройдет художественная выставка «Акварельные мелодии»
Памятный концерт к дню рождения Тамары Юдиной пройдет в Твери
Резервные больничные койки организованы в медучреждениях в связи с крещенскими купаниями в Твери
За кражу шампуня и корма для кошек из магазина в Твери женщина должна заплатить штраф
Региональный этап «Лыжни России-2019» пройдет в Твери 9 февраля
Транспортному омбудсмену антимонопольная служба выдала предостережение о недопустимости сговора маршрутчиков насчёт повышения цен в Твери
Запрещенные стероиды обнаружили в посылке, которую заказали жители Тверской области
На дорогах Тверской области начинается «Контроль трезвости»
Народно-художественные промыслы Тверской области покажут по телевизору