Тверь готовится к встрече Китайского Нового года

СЕГОДНЯ 19:59 2019-01-18T20:02:58+03:00

На выставке будут представлены китайский лубок и игрушка

Всех приглашают на выставку, где будут представлены китайский лубок и игрушка

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С 23 января по 16 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества пройдет выставка из собрания Музея традиционного искусства народов мира «Китайский Новый год».

Организаторы сообщают, что настоящая выставка стала результатом сотрудничества с Музеем традиционного искусства народов мира «Традарт» (г.Москва). Основная задача экспозиции – познакомить тверских зрителей с уникальными образцами китайского народного искусства.

Выставка приурочена к празднованию Китайского Нового года, по традиции отмечаемого в первый день первого месяца лунного календаря. Это самый большой и самый продолжительный праздник в Поднебесной. В 2019 году Китайский Новый год наступит 5 февраля.

В экспозиции будут представлены порядка 100 произведений народного творчества из семи регионов Китая, среди которых лубочные картины «няньхуа» и китайская народная глиняная игрушка.

- Каждый посетитель столь уникальной выставки сможет ближе познакомиться с культурой и обычаями этой страны и по достоинству оценить работы старинных китайских мастеров с их особой манерой, пластикой формы и тонкостью колорита.

(Возрастное ограничение 6+)

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