Тверь готовится к встрече Китайского Нового года
С 23 января по 16 февраля в Музейно-выставочном центре им. Л.Чайкиной Тверского областного Дома народного творчества пройдет выставка из собрания Музея традиционного искусства народов мира «Китайский Новый год».
Организаторы сообщают, что настоящая выставка стала результатом сотрудничества с Музеем традиционного искусства народов мира «Традарт» (г.Москва). Основная задача экспозиции – познакомить тверских зрителей с уникальными образцами китайского народного искусства.
Выставка приурочена к празднованию Китайского Нового года, по традиции отмечаемого в первый день первого месяца лунного календаря. Это самый большой и самый продолжительный праздник в Поднебесной. В 2019 году Китайский Новый год наступит 5 февраля.
В экспозиции будут представлены порядка 100 произведений народного творчества из семи регионов Китая, среди которых лубочные картины «няньхуа» и китайская народная глиняная игрушка.
- Каждый посетитель столь уникальной выставки сможет ближе познакомиться с культурой и обычаями этой страны и по достоинству оценить работы старинных китайских мастеров с их особой манерой, пластикой формы и тонкостью колорита.
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