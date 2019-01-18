В Твери пройдет художественная выставка «Акварельные мелодии»

СЕГОДНЯ 19:52 2019-01-18T19:52:43+03:00

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С 19 января по 9 февраля в Выставочном зале Центральной городской библиотеки им. А.И. Герцена пройдет выставка «Акварельные мелодии», где посетители увидят работы Творческого содружества тверских художников «Вдохновение».

Творческое содружество «Вдохновение» существует вот уже почти пять лет, его участники – люди разных профессий и возрастов. Профессиональные художники, художники-любители и даже те, кто никогда не пробовал писать картины, встречаются и занимаются любимым делом – рисуют.

Посетители увидят легкими полупрозрачными натюрмортами и пейзажами, передающими удивительную игру цвета и света.

Открытие выставки - 19 января в 14.30.

Адрес: Тверской пр-т, 5.

Контактный телефон: 34-82-14.

Вход свободный!