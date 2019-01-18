Памятный концерт к дню рождения Тамары Юдиной пройдет в Твери

СЕГОДНЯ 19:39 2019-01-18T19:46:25+03:00

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19 января в концертном зале Детской школы искусств №1 имени Мусоргского Твери пройдет концертная программа к Дню рождения Тамары Юдиной.

Мероприятие будет посвящено памяти председателя Тверского областного объединения композиторов, музыковеда и музыканта, организаторы концертной деятельности, активного пропагандиста и исполнителя музыки тверских композиторов, дипломанта Международных фестивалей. Тамара Юдина ушла из жизни 21 мая 2016 года.

В концерте примут участие преподаватели и студенты Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, Тверского педагогического колледжа и детских школ искусств Тверской области.

В программе прозвучат произведения - Вивальди, Рахманинова, Пьяццоллы и современных тверских композиторов.

Начало в 15.30.