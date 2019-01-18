Памятный концерт к дню рождения Тамары Юдиной пройдет в Твери
19 января в концертном зале Детской школы искусств №1 имени Мусоргского Твери пройдет концертная программа к Дню рождения Тамары Юдиной.
Мероприятие будет посвящено памяти председателя Тверского областного объединения композиторов, музыковеда и музыканта, организаторы концертной деятельности, активного пропагандиста и исполнителя музыки тверских композиторов, дипломанта Международных фестивалей. Тамара Юдина ушла из жизни 21 мая 2016 года.
В концерте примут участие преподаватели и студенты Тверского музыкального колледжа имени Мусоргского, Тверского педагогического колледжа и детских школ искусств Тверской области.
В программе прозвучат произведения - Вивальди, Рахманинова, Пьяццоллы и современных тверских композиторов.
Начало в 15.30.