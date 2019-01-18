Резервные больничные койки организованы в медучреждениях в связи с крещенскими купаниями в Твери

СЕГОДНЯ 19:36 2019-01-18T19:36:34+03:00

До окончания мероприятий участники крещенских купаний могут обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства Фото: Алексей БУЛАТОВ

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- Чтобы предотвратить несчастные случаи на воде, переохлаждения и обморожения людей, вблизи официально утвержденных мест проведения крещенских купаний с 23 часов 18 января и до окончания мероприятий будут дежурить бригады скорой медицинской помощи, а с 8 утра 19 января и до окончания мероприятий участники крещенских купаний в случае необходимости смогут обратиться за медицинской помощью в поликлиники по месту жительства, - сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Кроме того, в кардиологических, терапевтических, хирургических, травматологических и реанимационных отделенияхй организованы резервные больничные койки, подготовлен резерв медикаментов и расходных материалов.

По всем вопросам, касающимся доступности медицинской помощи можно звонить на телефон горячей линии министерства здравоохранения Тверской области: 8 800 333 93 72.